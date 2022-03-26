Тибетские монахи рассказали, где находится источник бессмертия

“Транс длиною несколько веков” — так исследователи называют феномен “посмертной медитации”.

Тибетская практика не дает покоя ученым в силу необычного поведения организма. Например, тела буддийских монахов, навечно застывших в позе лотоса, не разлагаются. А мозг, по всей видимости, умирает гораздо дольше, чем у обычных людей. О большой загадке для науки — в материале РИА Новости.

“Все как у живого”

Особо значимая для десятков миллионов буддистов святыня находится в Бурятии. Ежегодно верующие со всего мира стекаются в Иволгинский дацан под Улан-Удэ увидеть главное чудо: нетленное тело монаха в одном из дуганов (храмов).

– Это Пандито Хамбо-лама Даши Итигэлов, живший тут сто лет назад. В 1927-м он, чувствуя скорую кончину, собрал учеников и завещал им проверять его могилу каждые 25 лет. Затем сел в позу лотоса и принялся медитировать, — рассказывает насельник дацана.

В таком положении его и поместили в кедровый гроб. Тело обнаружили лишь в 2002-м.

– Ощущение, будто он умер пару дней назад: ни малейших признаков разложения! — уверяет местный монах. — Даже волосы не изменились.