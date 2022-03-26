Ловлэндская лягушка – один из самых необычных и загадочных монстров мира

В американском Ловлэнде, штат Огайо, существует удивительная городская легенда, ежегодно привлекающая сюда тысячи криптозоологов, исследователей сверхъестественных явлений и простых туристов, желающих пощекотать себе нервы.

Утверждается, что в окрестностях этого населенного пункта обитает 1,2-метровая прямоходящая… лягушка. Звучит, конечно, достаточно абсурдно, однако не стоит торопиться с выводами.

Ловлэндская лягушка (такое имя за ней закрепилось) является одним из наиболее загадочных и интересных американских криптидов. Существуют десятки свидетелей, видевших это существо своими глазами, а несколько раз монстр даже попадал в объективы камер. К примеру, включив представленное ниже видео, вы сможете увидеть, предположительно, глаза чудища, светящиеся в водоеме. С лягушкой даже сталкивалась местная полиция.

Итак, эта история началась в мае 1955 года, когда один коммивояжер ехал ночью в Ловлэнд из немуниципальной территории Брэнч-Хилл. В определенный момент водитель увидел в свете фар своей машины три существа, похожих на гигантских лягушек. Твари быстро пересекли дорогу, перемахнули через отбойник и скрылись в темноте. Очевидец оказался настолько напуган этим зрелищем, что затормозил и не сдвинулся с места, пока не рассвело.