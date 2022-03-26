 

Мнение: Запад сошел с ума?

26.03.2022, 10:15, Разное
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Путин сравнил Россию с миром, в котором жил и чудил Гарии Поттер. Так и сказал президент России:

«Не так давно "отменили" детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ».

А еще Путин сказал, что на Западе из концертных афиш «вымарывают» произведения русских композиторов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и запрещают книги русских писателей. По мнению Путина, подобные действия напоминают уничтожение «неугодной литературы» нацистами в Германии.  «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры» – заявил Путин.

Неужели это правда? Неужели Запад сошел с ума и начал «вымарывать» имена русских композиторов? Начал запрещать Толстого, Пушника, Достоевского?

Или это Путин живет и работает в такой глухой изоляции, что в его восприятии мир – это что-то типа выдуманного Джоан Роулинг мира Гарри Поттера? В котором злобные супостаты запрещают русских писателей и композиторов , да и вообще хотят уничтожить Россию?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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