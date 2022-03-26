 

Мнение: О точной, но небезопасной ассоциации насчёт России… Кто рискнёт?

26.03.2022, 10:01, Разное
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На самом деле, ассоциаций тут даже две. По нынешним временам, небезопасны к прочтению обе. Потому обе они под катом. И просьба к лицам тонкой душевной и одновременно строгий патриотической организации туда не ходить, во избежание.

С другой стороны, где же ещё, как не в российской истории, черпать примеры…

Итак, 1904 год. #Россия совсем даже не «беременна революцией»: #оппозиция разгромлена и маргинализована, страна велика и обильна. Но тут кто-то умный решает, что нужна «маленькая победоносная война». Которая вышла совсем не маленькой и не победоносной, а закончилась территориальными потерями и московскими баррикадами. Кстати, тогда против России тоже было примерно полмира.

Урок усвоен не был. И грянул 1914 год, защита «братского народа», все дела. Объявление о специальной военной операции тогда поначалу было встречено таким всплеском энтузиазма и патриотизма, которого равному нет в истории. Даже вольнодумные студенты побежали в добровольцы. А меньше, чем через три года «верные» генералы пришли арестовывать своего царя. И в итоге вынудили его отречься от престола. Притом что уже была пошита специальная униформа для Парада Победы в Москве.

Не спасло…

Никому это всё ничего не напоминает?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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