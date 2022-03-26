В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной

Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.

Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.

В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.

«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.

По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.

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