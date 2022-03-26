Мнение: Россия наносит Европе хитрый экономический контрудар

Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ РФ ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад?

В пятницу ЦБ РФ ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Это зеркальные меры, так как именно на такую сумму Запад заморозил российские резервы. Регулятор напомнил, что ранее в ответ на блокировку валютных счетов россиян власти уже запретили иностранцам продавать ценные бумаги и выводить средства из российской финансовой системы. И это, кстати, спасло российский фондовый и долговой рынок от обрушения.

Но ЦБ пошел дальше. Теперь речь идет о том, что «выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии», – отметил ЦБ РФ.

«Россия не отказывается от исполнения обязательств, но в силу особенностей санкционной повестки берет под контроль любые внешние выплаты в таких валютах», – поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Введенные контрсанкции не дают возможности выплатить купонный доход и погасить облигации в валюте. Сначала зарубежный банк должен получить разрешение на транзакцию от регулирующих санкционных ведомств. Если разрешение не будет выдано, значит, произойдет технический дефолт. Если потом в течение 30 дней не получится провести платеж, то придется по облигациям объявлять дефолт», – объясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Технические дефолты по российским компаниям уже идут, так как банки отказываются проводить платежи в пользу заемщиков. «Это защитные меры правительства, ведь компании могут использовать их как форс-мажор»,

– говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По сути, это означает, что РФ сама готова пойти на дефолт, хотя деньги на счетах для оплаты всех долгов имеются. Ранее Запад не допустил дефолт РФ по внешним обязательствам и провел в марте платеж в валюте, даже несмотря на заморозку резервов. Дефолт по внешним обязательствам может привести к цепочке существенных убытков как крупнейших инвестиционных фондов, так и инвестиционных банков, которым придется платить по кредитно-дефолтным свопам на Россию, объясняет отказ Запада от дефолта РФ Кабаков. Однако теперь ЦБ сам будет решать – кому можно платить по долгам (тем, кто санкции против РФ не ввел), а кому – нельзя (недружественным странам и компаниям).

Россия не боится дефолта и спокойно на него идет, потому что экономика на фоне происходящего санкционного давления его особо и не заметит. «С 1998 годом даже сравнивать не стоит. Тогда дефолт был вызван обвалом рубля и финансовым кризисом. Сейчас его провоцируют США и ЕС через санкции и заморозку ЗВР Банка России. Все худшее уже произошло. Рубль подешевел к доллару на валютном рынке на 100%. Цены резко выросли. Уровень жизни будет падать. Хотя у Запада есть ЗВР России для погашения всех долгов», – отмечает Антонов.

«Ключевое отличие ситуации в том, что российские инвесторы не пострадают в этом случае, потенциальный удар придется на нерезидентов. Дефолт несет, прежде всего, репутационные риски, базис для формирования позитивного инвестиционного имиджа РФ после завершения кризисного периода», – отмечает Евстифеев.

Объем внешнего долга России, включая негосударственные заимствования, составляет 478 млрд долларов. До конца этого года выплаты по внешнему долгу составят порядка 60 млрд долларов, включая процентные платежи. По оценке Евстифеева, 300 млрд долларов – это примерный объем внешних погашений на ближайшие три года. Иными словами, РФ может минимум три года принимать решение не платить по счетам компаний из недружественных стран.

Ответная контрмера РФ в газовой сфере о переводе расчетов на рубли и вовсе обескуражила Европу. Переход в расчетах за российский газ на рубли является попыткой обойти европейские санкции, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Рубли можно приобрести либо на международном валютном рынке, либо напрямую у Банка РФ продав ему валюту или гипотетически золото. Но дополнительное золото нам, возможно, сейчас может оказаться не нужным в силу анонсированного санкционного режима для его покупателей у РФ со стороны США», – говорит заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Выходом для европейцев было бы снятие санкций с ЦБ РФ, тогда можно было покупать рубли у одного продавца – ЦБ. Но пока Брюссель на это явно не настроен. Поэтому рубли, возможно, покупать придется на бирже у разных компаний-продавцов. Но и здесь все будет непросто: потребуется время, чтобы понять, с какими компаниями можно работать, а с какими опасно из-за риска вторичных санкций.

«Россия задала задачку недружественным странам. Кто ее решит, тот получит газ. На импортерах лежит задача завести валюту в Россию и заплатить комиссию за конвертацию в рубли. А чтобы завести валюту, нужно получить разрешение от ведомств, которые вводили санкции», – объясняет Антонов.

«Одна из целей газового ультиматума РФ в том, чтобы заставить европейские компании самим существовать в условиях собственных же санкций. Чтобы коммерческие компании начали давить на европейские политические элиты с просьбой снять санкции с России, которые им сильно мешают», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, РФ сейчас передала пас Европе и выжидает ее решения. Через четыре дня Газпром предоставит покупателям российского газа из недружественных стран дополнения к договорам с изменением валюты расчета без возможности менять формулу ценообразования. В Бельгии уже заявили, что в ответ на условия РФ надо выставлять собственные – менять цену (просить скидку) и объемы закупки.

От ЕС требуется сейчас выработать единую позицию по этому вопросу. Сейчас европейские политики выступают в основном против оплаты за газ в рублях, потому что им политически сложо согласиться на ультимативное предложение России.

ЕС получает 155 млрд кубометров газа из России, это 35% от всего импорта. В отдельных странах доля российского газа значительно выше. Так, в Австрии, Германии, Латвии, Венгрии, Польше и некоторых других странах РФ является основным поставщиком газа с долей 64-72%. Италия, Франция, Турция и Чехия получат из РФ менее 50% импортного газа. Швейцария и Дания – менее 10%. Испания, Португалия, Ирландия и Бельгия обходятся без российского газа.

«Цена вопроса для многих стран слишком высока: останутся они без электричества и отопления или нет. Если ЕС откажется покупать российский газ за рубли, то Москва, скорее всего, отключит европейцев не только от газа, но и от угля. Более того, Европа не просто лишится одного из крупных поставщиков, но и весь остальной газ от других поставщиков станет неимоверно дорогой. Резко возникнет глобальный дефицит и мировой энергетический кризис», – поясняет Юшков.

Если единогласного решения члены ЕС не примут, значит, переход на рубли не будет запрещен. «Думаю, что европейские политики скажут: пусть коммерческие компании сами решают этот вопрос, это их дело, а компании согласятся перейти на рубли из экономических соображений. Политики же повернут это так, что тактически РФ выиграла, но стратегически проиграла, потому что Европа все равно будет отказываться от российских углеводородов. Но в будущем», – считает Юшков.

Министерство экономики ФРГ уже заявило, что считает вопрос расчетов за поставки российского газа и нефть делом частных компаний и соблюдения договоров, и необходимости вмешательства со стороны ведомства нет. Такое заявление сделал представитель министерства Роберт Зеверин.

Еще одно решение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в пятницу. По его словам, Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии для всего Евросоюза. «Мы дали Еврокомиссии полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены (на газ). Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии», – заявил Макрон.

Судя по всему, речь идет о создании единого закупщика газа, о чем в Европе говорят не впервые. «Создание единого закупщика газа приведет к разрушению всей нынешней контрактной системы», – говорит Юшков. Раньше речь шла о том, что единый закупщик будет диктовать цены всем поставщикам. Однако с поставщиками СПГ этот фокус, по словам эксперта, не пройдет: как только европейцы скажут, что будут условно платить 500, а не 1000 долларов, то СПГ уйдет в Азию, где заплатят 1000.

«Но ЕС считает, что единый закупщик сможет диктовать свои условия Газпрому», – говорит Юшков. Однако согласится ли на такое Россия? По мнению эксперта, позиция Москвы стойкая и отступать она не намерена.

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