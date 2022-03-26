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Изменение маршрута и ситуация с сахаром

26.03.2022, 9:07, Новости
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Автобус № 15 в Рыбинске изменит схему движения.

На маршруте следования общественного транспорта появятся три дополнительные остановки. А сами автобусы будут следовать по другому маршруту — по новой дороге на улице Волочаевской.

Предложение об изменении схемы движения автобуса № 15 было озвучено в департаменте ЖКХ осенью 2021 года. Связано оно было со строительством дороги на улице Волочаевской. В декабре новый участок ввели в эксплуатацию. Использовать его для движения не только автомобильного, но и общественного транспорта, в администрации посчитали логичным. Во вторник состоялась межведомственная комиссия, на которой было принято решение об изменении схемы движения автобусного маршрута № 15.

— Направить по данному участку общественный транспорт целесообразно. Таким образом, исключается холостой проезд, которым автобусы № 15 следовали ранее. А для пассажиров на маршруте вводятся три дополнительные остановки: «улица Юбилейная», «Рыбинский колледж городской инфраструктуры», «Южное кладбище», — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Автобус № 15 будет следовать от Соборной площади по проспекту Генерала Батова, сворачивать на улицу Юбилейную затем на Волочаевскую и далее двигаться своим привычным маршрутом до железнодорожного вокзала.

Изменения на маршруте № 15 вводятся с 24 апреля 2022 года одновременно с переходом на летнее расписание всего городского общественного транспорта.

Ситуация на рынке продуктов в Рыбинске по позиции «сахарный песок» продолжает оставаться напряженной.

Специалисты отмечают, ажиотажный спрос вызван искусственно. В розничной торговле разброс цен на сахарный песок составляет от 56,99 до 94,50 руб. Спросом пользуется продукт по низкой цене, а по цене 94,50 руб. очереди покупателей не наблюдается.

В магазинах и торговых сетях Рыбинска отмечают повышенный покупательский спрос на социально значимые продукты низкого ценового сегмента. Статистика фиксирует повышение цены на многие товары повседневного спроса.

Мониторинг наличия продуктов в 15 сетях города проводится ежедневно.

– Торговые сети стараются подстраивать логистику поставок продуктов с учетом покупательского спроса. В настоящее время перебоев в торговле, кроме сахара и соли, нет. Спрос повышенный, но стабилизируется. По заявлению федерального министерства промышленности и торговли, в стране производится достаточно сахара, чтобы обеспечить им желающих. Специалисты прогнозируют снижение спроса на этот товар в скором будущем, – пояснила начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

На регулярной основе проводятся проверки фактов незаконной торговли сахарным песком физическими лицами по завышенной цене в неустановленных местах.




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