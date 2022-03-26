Своих выбрасываем

В Симферополе судебные приставы снова начали выгонять на улицу крымских ополченцев. «Русский мир» повернулся к ним спиной.

Фото: РИА Новости

— Сейчас мне некуда выехать, все средства, которые приходят в семью, уходят на лечение рака. У меня жена — инвалид второй группы, — говорит ополченец Арсен Шевкетов, стоя в окружении приставов и силовиков и загораживая спиной дверь в комнату общежития. — У меня нет денег снимать жилье и в ближайшее время не предвидится. Одна химиотерапия обходится мне в 75 тысяч.

— У вас сколько времени было? — безучастно возражает пристав.

— Так, может, вы ему подскажете, куда выехать? — говорят возмущенные соседи.

— Я ничего не должен подсказывать, каждый справляется сам, — отрезает пристав.

— У меня жена несколько месяцев не ходит. Вы мне сейчас предлагаете ее вынести на улицу и на снег положить? Неходячего человека с раковым заболеванием? Объясните мне тогда, за что я в 2014 году стоял?

— Это вопрос не ко мне, — равнодушно отвечает пристав.

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По всей стране отгремели мероприятия в честь присоединения полуострова. Чиновники, депутаты, провластные общественники выступали на митингах-концертах, участвовали в автопробегах, вспоминая «как это было 8 лет назад», как они вернулись «в родную гавань» благодаря российской поддержке и местным добровольцам, вступившим в ряды ополчения. Но красивые слова, которые говорят с трибун, «не бьются» с реальной жизнью.

Под шум «спецоперации» власти Крыма силами спецназа и приставов продолжают выселять из общежитий на улицу семьи крымских ополченцев.

«В этих семьях есть инвалиды, онкобольные, многодетные», — говорит жена одного из ополченцев Екатерина Денисюк.

Люди понимают, что «русский мир» в лице судов, прокуратуры, правоохранителей и властей Республики Крым и депутатов Госдумы РФ от них отвернулся.

«То есть беженцев они принимают, а нас выгоняют, — возмущается Екатерина Денисюк. — Когда-то Аксенов говорил, что эти помещения нам отдадут в собственность, а сейчас нас просто выбрасывают как мусор».

После окончания «крымской весны» руководство полуострова решило взять на содержание часть ополченцев и сформировать из них что-то вроде отрядов дружинников на зарплате.

2015 год. Общежитие на улице Русской в Симферополе, в котором семьям ополченцев пообещали жилье, стояло полностью заброшенным: ни света, ни воды, ни канализации — только горы мусора. Власти пообещали: если ополченцы его восстановят своими силами, комнаты отдадут им в собственность. Ополченцы не только восстановили здание, но и оборудовали детскую площадку, высадили рядом с общагой деревья.

В августе 2016 года «Штаб народного ополчения» заключил с 25 бойцами самообороны и членами их семей официальные договоры найма жилых помещений. По словам бойцов, глава Крыма Сергей Аксенов и бывший командир ополчения, а ныне депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещали, что скоро они смогут оформить комнаты в собственность.

Но по прошествии времени в «Штабе народного ополчения» сменилось руководство, и часть людей уволили. В декабре 2018 года вместо договоров социального найма от администрации Симферополя 11 семьям пришли иски о выселении из общежития. Некоторые симферопольцы дошли до кассационной инстанции в Краснодаре, но суды проиграли.

13 марта выселять семьи ополченцев к общежитию в сопровождении сцецназа приехали судебные приставы, полиция и представитель администрации Симферополя, поддержать жильцов пришли казаки.

— Мы к вам сколько раз обращались? Вы же не отвечаете, не даете ни одной справки, — кричит обитатель общежития.

— У вас есть право обжаловать это в суде, есть конкретное решение суда, и это к делу не относится, — парирует сотрудник юротдела администрации Симферополя.

— Правильно, потому что нас никто не слушает, — продолжает возмущаться ополченец. — У вас есть конкретная задача: выселить отсюда всех. Вам спустили ее сверху. А где Россия?! Где справедливость?!

Чиновники и силовики непробиваемы. На все претензии один ответ: «это вопрос не ко мне».

Приставы дали небольшую отсрочку Арсену, чтобы он выехал самостоятельно. Через несколько дней Арсен насобирал денег у сочувствующих, чтобы снять квартиру на два месяца и перевезти больную жену, объясняет Екатерина Денисюк. Теперь на очереди ее семья и многодетный отец-одиночка. Недавно выселили мужчину, говорит Екатерина: «Но он один, ему проще: взял рюкзачок — и скитается по квартирам».

— Сейчас заселяются новые люди и занимают весь этаж, — объясняет она. — У них договор соцнайма 2019 года, а нам его никто не хочет выдавать. Кто мы такие?

«Новая газета» обратилась за разъяснением к мэру Симферополя Михаилу Афанасьеву. Он ответил, что о ситуации знает, но предметно говорить не готов, и пообещал, что с редакцией свяжется специалист, «курирующий этот вопрос». Пообещал разобраться в ситуации и замглавы горадминистрации Александр Макарь.

В мэрии Симферополя заявили, что не имеют законного права выдать ополченцам договора соцнайма, так как они не являются сотрудниками «Штаба народного ополчения». Поэтому всех кто там уже не работают продолжат выселять по решению суда.

Надежда Исаева, корреспондент

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