 

АСИ предложило декриминализировать экономические статьи

26.03.2022, 7:54, Новости дня
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило правительству РФ провести комплексную реформу уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства путем декриминализации статей в сфере экономической деятельности.

«Декриминализация экономических статей поможет восстановить доверие к власти и поможет тому, чтобы бизнес не боялся развивать свою инвестиционную активность», – передает ТАСС материалы инициативы.

Направлением реформы, как следует из материалов, должно стать, во-первых, «исключение ряда статей из УК РФ в сфере экономической деятельности и перераспределение репрессивного потенциала уголовного права к другим отраслям, прежде всего, к административному праву и гражданскому/арбитражному законодательству».

Во-вторых, предлагается проведение комплексной реформы уголовного процесса: «необходимо вернуть в уголовный процесс принцип реальной состязательности сторон, осуществляемый за счет рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения и обеспечительных мер судьей, не участвующем в рассмотрении дела по существу».

В материалах АСИ уточняется, что сейчас судья, рассматривающий ходатайства об избрании меры пресечения и обеспечительных мер, действует в пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, и не участвует в рассмотрении уголовных дел по существу, пересмотре судебных решений в апелляционном, кассационном, надзорном порядке или ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

По делам, отнесенным к его подсудности, он осуществляет правосудие в форме судебного контроля за соблюдением конституционных прав личности, наличием законных оснований для передачи уголовного дела в суд, а также оказывает сторонам содействие в собирании судебных доказательств путем проведения судейских следственных действий. Сложившаяся в России практика, когда один и тот же судья сначала рассматривает на досудебной стадии ходатайства об избрании меры пресечения, а затем слушает дело по существу, «усиливает обвинительный настрой, который и так уже есть у наших судов», считают в АСИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ поддержал инициативу ввести в Уголовный кодекс понятие проступка, которое позволит избавлять граждан от получения судимостей за деяния, не представляющие большой общественной опасности.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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