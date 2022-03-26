В Госдуме пообещали представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине

Результаты расследования о деятельности биолабораторий на Украине, инициированного Следственным комитетом России, представят в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Поручение председателя СК исполняется. Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи. Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, все-таки должен быть в отношении руководства Украины, которое разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США, которое финансировало эти лаборатории», – передает ТАСС слова Водолацкого.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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