Украина: Врачи оперируют попавших под обстрел рожениц при свечах, не всех удается спасти

Украинские врачи оперируют попавших под обстрелы рожениц при свечах, и не всех из них удается спасти.

Дети гибнут под завалами разрушенных жилых домов и школ. Гражданских лиц, по сообщениям в Мониторинговую миссию ООН, российские военные без предупреждения расстреливают прямо в автомобилях, на которых люди пытаются выбраться из пекла боевых действий. Все это – последствия вторжения России в Украину. Об этом Совету ООН по правам человека в Женеве рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Она напомнила, что украинские города и поселки вот уже месяц подвергаются неизбирательным обстрелам. Многие из этих нападений, по ее словам, могут быть квалифицированы как военные преступления.

Число погибших и масштабы разрушений растут

– День за днем в городах, поселках и селах по всей Украине растет число погибших и растут масштабы человеческих страданий. Факты, которые мы сообщаем, говорят сами за себя: с 24 февраля – после начала вторжения российских вооруженных сил, по меньшей мере, 1035 мирных жителей были убиты и не менее 1650 получили ранения, – заявила Матильда Богнер.

Реальные цифры жертв могут быть гораздо выше, поскольку, как сказала Богнер, у членов Комиссии нет еще полной информации «из мест, где происходили ожесточенные бои, в частности, из Мариуполя и Волновахи».

Украинские города обстреливают ракетами и тяжелыми артиллерийскими снарядами

По словам главы Мониторинговой миссии ООН, вооруженные силы применяли в населенных пунктах или их окрестностях «взрывчатые вещества с широким радиусом поражения, использовали ракеты, тяжелые артиллерийские снаряды и реактивные снаряды, а также наносили удары с воздуха».

Отвечая на вопросы, глава Миссии сказала, что были сообщения, которые позже были подтверждены, об использовании Россией кассетных боеприпасов.

– Все это привело к разрушениям в огромных масштабах, в том числе частных домов, многоэтажек, административных зданий, а также зданий медицинских и учебных заведений, водопроводных станций и систем электроснабжения, – подчеркнула Матильда Богнер.

Авиаудары российскими войсками по школам в Чернигове и больнице в Мариуполе

– Масштабы жертв среди гражданского населения и разрушений гражданских объектов убедительно свидетельствуют о том, что в ходе ведения боевых действий были нарушены принципы различия [между мирными гражданами и комбатантами], соразмерности, предосторожности и запрета на неизбирательные обстрелы, – заявила представитель ООН.

В доказательство этого утверждения она привела два примера: Нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Немедленно прекратите кровопролитие…

3 марта Чернигове в результате обстрелов были разрушены две школы и несколько жилых домов, что привело к гибели 47 мирных жителей. Эта трагедия, по ее словам, – «результат российских авиаударов».

9 марта была разрушена мариупольская больница №3, и, скорее всего, по словам Матильды Богнер, «это тоже результат авиаудара российской авиации». В ходе этого инцидента в Мариуполе ранения получили 17 мирных жителей, в том числе дети и беременные женщины. Одной раненой женщине вскоре после нападения врачи пытались помочь родить с помощью кесарева сечения, но, к сожалению, ни ребенка, ни женщину не удалось спасти. Врачи оперировали роженицу при свечах.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека доложила членам Совета, что ее группа расследует также «сообщения о неизбирательных обстрелах украинскими вооруженными силами Донецка и других территорий, контролируемых самопровозглашенными «республиками».

Российские силы расстреливают мирных жителей в автомобилях во время эвакуации

– С 24 февраля мы получаем сообщения о том, что российские военные без предупреждения стреляют и убивают мирных жителей в автомобилях во время эвакуации…. Мы также отслеживаем другие утверждения о том, что российские войска убивают мирных жителей, в том числе во время мирных демонстраций, – отметила Матильда Богнер.

Представителей местной власти арестовывают

Она рассказала о случаях произвольного задержания и насильственного исчезновения местных чиновников в регионах, которые берут под свой контроль российские силы. Всего было задержано 26 представителей местной украинской власти. Освобождены пока 13 из них.

Журналисты погибают и получают ранения

Из Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областей пришли сообщения о произвольных задержаниях и насильственном исчезновении 15 журналистов и активистов, открыто выступавших против вторжения России. Сейчас поступили пока еще непроверенные сведения о том, что пятеро журналистов и трое активистов впоследствии были освобождены. Местонахождение остальных задержанных неизвестно.

Представитель ООН отметила важную роль журналистов, освещающих события в крайне опасных условиях. Она рассказала, что с 24 февраля в Украине убито 7 журналистов и других сотрудников СМИ, 12 пострадали в результате вооруженных нападений, шестеро из них получили ранения. Как минимум один журналист пропал без вести.

С военнопленными необходимо обращаться гуманно

Членов Мониторинговой миссии, как отметила Матильда Богнер, «беспокоят видеоролики, на которых запечатлены допросы военнопленных после их захвата как украинскими, так и российскими войсками». Представитель ООН напомнила, что с военнопленными необходимо обращаться гуманно, не подвергать их насилию, а также защищать от оскорблений и унижающего достоинство обращения.

Внесудебные наказания запрещены

Матильда Богнер рассказала, что в ее офис поступают сообщения о том, что после вторжения России в Украину, на подконтрольной украинским властям территории, участились «случаи избиений людей, которых считают грабителями, бутлегерами, пророссийскими сторонниками или нарушителями комендантского часа». В руках экспертов ООН есть 40 жалоб о таком жестоком обращении на сотрудников полиции и добровольцев.

– Мы также получили два заявления об убийстве гражданских лиц на подконтрольной правительству территории из-за их предполагаемой связи с российскими силами или поддержки пророссийских взглядов, – сказала глава Мониторинговой миссии.

Пожилые и инвалиды

Представитель ООН выразила обеспокоенность по поводу тяжелой ситуации, в которой в результате войны в Украине оказались пожилые люди и лица с инвалидностью. Во многих учреждениях, где содержатся эти люди, нет тепла и не хватает еды и медикаментов, а также обслуживающего персонала.

Глава Мониторинговой группы призвала все стороны обеспечить безопасные коридоры для эвакуации мирных жителей и возможность доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению по всей стране.

Напомним, что 4 марта Совет ООН по правам человека постановил в срочном порядке учредить независимую международную комиссию по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Украине. В ее состав войдут три эксперта, которые будут назначены Председателем Совета по правам человека на первоначальный срок в один год. Сегодня Председатель сказал, что идет процесс отбора кандидатов в члены Комиссии.