В окруженном Мариуполе заканчиваются запасы воды и продовольствия

Масштабные нарушения прав человека, неизбирательные обстрелы, нехватка продовольствия – все это последствия вторжения России на территорию Украины. Представители учреждений ООН сообщают о текущей ситуации.

Более 3,7 млн человек покинули Украину, однако около 13 млн – «застряли» в зонах боевых действий и не могут выехать из-за опасности попасть под обстрел, за неимением транспортных средств или отсутствием доступа к информации. Об этом заявила представитель Управления ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг. По ее словам, за последний месяц в Украине кардинально изменилось все.

– Незадолго до начала войны я провела неделю на востоке Украины вместе со страновым директором Программы развития ООН, – сказала она. – Мы присутствовали на открытии центров для детей-инвалидов и пожилых людей. Скорее все, эти центры теперь превратятся в руины. Такая же участь может постичь многие другие учреждения, которые строили и ремонтировали гуманитарные партнеры и партнеры по развитию Украины. Прошедший месяц отбросил нас дальше, чем мы были восемь лет назад. Сегодня мы столкнулись с реалиями масштабного гуманитарного кризиса, который нарастает с каждой секундой.

Запасы продовольствия истощены

Как сообщают из Всемирной продовольственной программы (ВПП), через месяц после начала конфликта 45 процентов жителей Украины беспокоятся по поводу недостатка продуктов питания. Нехватка продовольствия – одна из трех наиболее острых проблем сегодняшней Украины, наряду с отсутствием безопасности и дефицитом топлива. ВПП мобилизовала имеющиеся средства для оказания помощи трем миллионам жителям Украины в течение одного месяца.

По оценкам ВПП, каждый пятый человек в Украине вынужден использовать те или иные способы преодоления голода, включая уменьшение объема и количества приемов пищи. Взрослые добровольно сокращают свои пайки, чтобы больше доставалось детям.

Цепочка поставок продовольствия в стране оказалась разорвана войной. Существовавшие до войны системы, позволявшие доставлять продукты питания десяткам миллионов людей, разваливаются день за днем: уничтожены многие грузовые машины и поезда, разбомблены аэропорты, разрушены мосты, опустошены полки магазинов и продовольственные склады.

Окруженным городам угрожает голод

Постоянный представитель ООН в Украине Оснат Лубрани совершила поездку по Украине и ужаснулась увиденному.

– Ни одна страна, ни один человек не должны переживать такие страдания, – говорится в ее заявлении. По ее словам, люди не могут выбраться из городов, где идут боевые действия, в том числе из Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум и Киева.

По данным ВПП, последние запасы продовольствия и воды заканчиваются в окруженном Мариуполе. Гуманитарную помощь в город не пропускали с 24 февраля. Харьков, Киев, Одесса, Днепр и Сумы частично окружены, но до них все еще можно добраться на коммерческом транспорте. 18 марта в Сумы прибыла первая гуманитарная колонна с 130 тоннами продовольствия, медикаментами и бутилированной водой. В Харьков представители ВПП доставили 133 тонны свежеиспеченного хлеба. ВПП создает запасы продовольствия в Днепре, Виннице и Кировограде.

Во Львове Всемирная продовольственная программа в рамках своего пилотного проекта раздает ваучеры на продукты питания среди вынужденных переселенцев. Более 2000 тонн продовольственных товаров находятся сейчас на пути в Днепр, Киев, Одессу и Черновцы.