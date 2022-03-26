 

Новые военно-гражданские администрации начали формировать на УкраинеНовые военно-гражданские администрации начали формировать на Украине

26.03.2022, 7:15, Новости дня
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В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчетах используют российские рубли. Все это – шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.

По его словам, речь идет о Херсонской области, а также населенных пунктах юга Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь и Бердянск.

«Эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов. Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным», – подчеркнул Мурадов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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