СМИ сообщили о давлении на китайский юань на фоне оттока капитала

Китайский юань оказался под давлением из-за беспрецедентного оттока капитала из КНР после начала российской военной спецоперации на Украине, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост».

«Отток капитала из Китая с точки зрения масштаба и интенсивности, которые мы наблюдаем, беспрецедентен», – приводит издание выдержки из отчета Института международных финансов (IIF). При этом аналогичное явление не отмечается на остальных развивающихся рынках, передает ТАСС.

Аналитики ожидают, что отток средств в активах, номинированных в юанях, останется волатильным в ближайшие недели. Как пишет газета, это вызывает озабоченность по поводу того, как Народный банк Китая (Центробанк) будет управлять национальной валютой на фоне прогнозов о том, что очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией может усилить отток средств с развивающихся рынков и ослабить валюты.

По данным Центральной депозитарной и клиринговой службы Китая, вложения иностранных инвесторов в китайские офшорные облигации сократились в феврале на 67 млрд юаней (10,5 млрд долларов). «Вполне вероятно, что этот отток усилится в марте», – считают в инвестбанке Macquarie Capital.

Также за первые три недели текущего месяца наблюдался отток капитала с фондового рынка КНР в размере 59 млрд юаней (9,27 млрд долларов) через механизм перекрестных торгов с биржей Гонконга.

Вместе с тем отмечен отток средств с фондового рынка Тайваня на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу возможных перспектив военного сценария решения проблемы воссоединения КНР с самоуправляемым островом. По данным «Саут Чайна морнинг пост», за первые четыре недели с начала событий на Украине иностранные инвесторы продали акций на Тайбэйской фондовой бирже на сумму 15,7 млрд долларов.

Ранее в статье The Wall Street Journal сообщалось, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

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