 

СМИ сообщили о давлении на китайский юань на фоне оттока капитала

26.03.2022, 7:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский юань оказался под давлением из-за беспрецедентного оттока капитала из КНР после начала российской военной спецоперации на Украине, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост».

«Отток капитала из Китая с точки зрения масштаба и интенсивности, которые мы наблюдаем, беспрецедентен», – приводит издание выдержки из отчета Института международных финансов (IIF). При этом аналогичное явление не отмечается на остальных развивающихся рынках, передает ТАСС.

Аналитики ожидают, что отток средств в активах, номинированных в юанях, останется волатильным в ближайшие недели. Как пишет газета, это вызывает озабоченность по поводу того, как Народный банк Китая (Центробанк) будет управлять национальной валютой на фоне прогнозов о том, что очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией может усилить отток средств с развивающихся рынков и ослабить валюты.

По данным Центральной депозитарной и клиринговой службы Китая, вложения иностранных инвесторов в китайские офшорные облигации сократились в феврале на 67 млрд юаней (10,5 млрд долларов). «Вполне вероятно, что этот отток усилится в марте», – считают в инвестбанке Macquarie Capital.

Также за первые три недели текущего месяца наблюдался отток капитала с фондового рынка КНР в размере 59 млрд юаней (9,27 млрд долларов) через механизм перекрестных торгов с биржей Гонконга.

Вместе с тем отмечен отток средств с фондового рынка Тайваня на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу возможных перспектив военного сценария решения проблемы воссоединения КНР с самоуправляемым островом. По данным «Саут Чайна морнинг пост», за первые четыре недели с начала событий на Украине иностранные инвесторы продали акций на Тайбэйской фондовой бирже на сумму 15,7 млрд долларов.

Ранее в статье The Wall Street Journal сообщалось, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Администрация Трампа рассмотрит запрос о предоставлении иммунитета саудовскому принцу

14.11 / Демократы призвали пересмотреть политику США в отношении Турции

05.08 / “Барселона” объявила, что Месси уйдет из клуба

07.09 / Украина захотела составить конкуренцию РФ на саудовском рынке

28.08 / “Разочарованы и считаем неуместным”. Кулеба ответил президенту Эстонии на заявление, что Украине может понадобиться еще 20 лет до членства в ЕС

02.10 / В Тернопольской области умер врач – герой бордов “Спасибо за жизнь”

30.09 / Появились рендеры кросс-универсала Volkswagen Polo

16.07 / Собянин заявил о невозможности скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве

12.10 / Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России

18.10 / В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика