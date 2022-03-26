Космонавты попросили привезти им на посадку манго и напиток из шиповника

Космонавт Петр Дубров, который установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян, попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника.

Обычно космонавты сразу после приземления могут выпить лимонную воду, которую привозят врачи. Дубров попросил заменить ее заваренным в термосе шиповником. В свою очередь его коллега Антон Шкаплеров захотел экзотический фрукт. «Хочу манго», – передает ТАСС слова космонавта.

Корабль «Союз МС-19» отстыкуется от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС в 10.19 мск 30 марта. На нем на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Приземление запланировано в 14.29 мск того же дня юго-восточнее города Жезказган.

Напомним, в октябре космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18», попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок.

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