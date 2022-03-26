 

Космонавты попросили привезти им на посадку манго и напиток из шиповника

26.03.2022, 7:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Космонавт Петр Дубров, который установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян, попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника.

Обычно космонавты сразу после приземления могут выпить лимонную воду, которую привозят врачи. Дубров попросил заменить ее заваренным в термосе шиповником. В свою очередь его коллега Антон Шкаплеров захотел экзотический фрукт. «Хочу манго», – передает ТАСС слова космонавта.

Корабль «Союз МС-19» отстыкуется от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС в 10.19 мск 30 марта. На нем на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Приземление запланировано в 14.29 мск того же дня юго-восточнее города Жезказган.

Напомним, в октябре космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18», попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / “Бабуся отжигает”, “Какие ножки”. Пугачева задрала платье в танце и взбудоражила подписчиков

26.10 / Цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров

18.07 / Экс-глава МИД Молдавии – дурной пример заразителен — РФ вдохновляет всё больше стран на агрессию в отношении ЕС

22.07 / США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон

22.11 / В Запорожской области наблюдатели за выборами от “Опоры” попали в ДТП

19.09 / Российские дипломаты предъявили властям США претензии из-за вмешательства в выборы в Госдуму

13.03 / Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в РФ с безбилетниками в метро

19.03 / Украина вводит санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами – Данилов

29.12 / Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V»

05.11 / Польша выдала РФ обвиняемого в убийстве одноклассника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика