Мнение: Голь на выдумки хитра



Наш почти российский Суперджет

Смех и грех! Слушаю по радио, причем в рубрике «Хорошие новости» (!), жизнерадостное сообщение от «Аэрофлота» – что он, дескать, открыл «новый аэрохаб» в Сочи, на базе тамошнего аэропорта. Думаю – неужто? И куда ж вы теперь будете летать, болезные? Никуда ж не пускают?

Ни хрена. Есть куда!

Сразу сообщают, что из Сочи теперь будут рейсы в Турцию, в Армению, Узбекистан и Азербайджан – в общем, куда хочешь! Лепота! И маленькое уточнение – «на самолетах Суперджет». Начнут прямо в апреле. И еще в тексте по радио – как-то невнятно, скороговоркой – про Москву: мол, да – раньше Аэрофлот имел «хаб» именно в Москве и летал оттуда… но Аэрофлот типа подумал – а зачем? Народ ведь куда из России летает? Ну конечно, на Юг, к теплым морям, в ту же Турцию! Так какой смысл (как бы продолжает рассуждать Аэрофлот) летать туда из Москвы? Это ж так далеко! То ли дело – из Сочи! Ап – и ты уже на месте!

И настроение у дикторши такое радостное, приподнятое. Вот же какой умный Аэрофлот – все понял, нашел наилучшее решение, путь сократил, всем удобно…

И только одна мыслишка у меня мешает – блин, а чего ж раньше Аэрофлот таким умным не был?

Впрочем, и ответ долго искать не приходится, он на поверхности. Дело в том, что ведь все Боинги и Эйрбасы у нас отобрали, во всяком случае за границу на них не полетишь. А эти самолеты – дальнемагистральные! В отличие от Суперджетов, которые как бы «наши» (доля импортных компонентов – всего каких-то 70%) – но они среднемагистральные! То есть, по всей видимости, летать на них из Москвы в ту же Турцию, не говоря про Узбекистан – не получится или будет на пределе.

Поэтому Аэрофлот идет на хитрый трюк: он ПРИДВИГАЕТ свой базовый аэропорт максимально близко к южной границе. То есть – в Сочи! И Суперджеты уже могут куда-то «дотянуться».

И туристам, которые захотят в Турцию, теперь будет веселее добираться: сначала на поезде в Сочи, потом на Суперджете – в Анталию. Обратно – таким же макаром. Романтика!

Ну что ж – мы видим, что как обычно, в экстремальной ситуации заработала знаменитая русская смекалка. Посмотрим, надолго ли ее хватит. А то мы от таких «хороших новостей» скоро плакать начнем.