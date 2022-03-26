 

Собянин представил главные проекты благоустройства на востоке Москвы

26.03.2022, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В районе Новокосино продолжится формирование общественного пространства на прилегающей к Салтыковскому лесопарку территории. Там обустроят удобные пешеходные и велосипедные маршруты, отметил мэр.

В порядок приведут пространство у социальных объектов, территорию школы №2127 на Салтыковской улице. У детей появится больше возможностей для спорта и подвижных игр, рассказал Собянин.

Также пройдет благоустройство квартала в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой в районе Вешняки. Там обустроят несколько спортивных зон для любителей воркаута, футбола, баскетбола и других игр. В квартале проложат комфортные дорожки, отремонтируют газоны, установят удобные скамейки.

В Сокольниках запланировано привести в порядок территорию между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. Собянин уточнил, что этот квартал испытывает большую транзитную нагрузку, но дорожно-тропиночной сети и другой инфраструктуры ему не хватает. Там обустроят современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.

В программу на 2022 год включено благоустройство 11 школьных территорий. Планируется обновить детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, обустроить уютные зоны отдыха и прочее.

“Предстоящий сезон благоустройства позволит создать на востоке Москвы новые комфортные места отдыха и прогулочные маршруты, которые будут востребованы жителями”, – резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказал о реализации программы “Мой район” в Юго-Восточном административном округе столицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Мнение: Новый коридор

03.07 / «THE SAKER» – СЛЕПАЯ ВЕРНОСТЬ ПОД МАСКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

19.03 / Мнение: Россия приостанавливает поставки ГСМ на Украину

26.01 / “Плотность упаковки нейронов”: Ученые сравнили показатели “ума” кошек и собак

25.07 / Личное: «Провокатор и подлец»

15.04 / Манижа рассказала о важной «русской» детали своего номера для Евровидения-2021

09.02 / DARPA создаст на Луне первый «космический завод»

08.04 / Мнение: Демографическая контрреволюция в Японии

02.06 / Мнение: ЖЖ недавно падал

18.12 / Как Бузова птоз подвязала – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика