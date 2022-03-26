 

“Можно обогнать конкурентов”: Как продвигать российский бренд в новых реалиях

26.03.2022, 6:55, Разное
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Сейчас наступило прекрасное время для российских предпринимателей. Многие иностранные компании ушли с российского рынка, что дало толчок для развития отечественных брендов. Как именно это делать? Корреспондент “Дни.ру” взял комментарий у бизнесмена Василия Коржова.

“Мы пережили не один кризис, сейчас у всех стоит вопрос о бюджете: надо ли его урезать либо увеличивать. На фоне непонимания и паники все будут сокращать расходы, я делаю все наоборот – увеличиваю бюджеты на продвижение и маркетинг”, – дал совет владелец сети премиальных суши Space Sushi.

Также, по словам бизнесмена, именно в этом году есть все шансы занять рынок российскими продуктами и товарами. Для этого есть все необходимое.

“Сейчас то самое время, когда можно обогнать конкурентов. Важно понимать, что в кризисные времена нужно не останавливаться, а бежать еще быстрее”, – заявил бизнесмен.

Напомним, такие компании как “Макдоналдс”, “ИКЕЯ”, “БМВ”, “Нетфликс”, “Зара” и многие другие заявили, что больше не будут работать на территории РФ. Кто-то ушел лишь на время. Россияне отнеслись к этому по-разному. Кто-то радуется и считает, что все, что происходит, – к лучшему, а кто-то негодует и устраивает манифесты. Так, сын Никаса Сафронова недавно приковал себя наручниками к любимой сети ресторанов “фастфуда”, когда узнал о ее закрытии.



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