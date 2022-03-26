Росла с бабушкой и всю жизнь ненавидела мать: что стало с недолюбленной дочерью Гурченко

В свое время Людмила Гурченко считалась одной из самых популярных актрис отечественного кинематографа. С самого детства она мечтала о славе и признании, но, добившись своего, не смогла полностью раскрыться в другой важной роли – роли жены и матери. С мужчинами Гурченко постоянно расставалась, а своей единственной дочери так и не смогла подарить счастливую жизнь.

Людмила Марковна связывала себя узами брака шесть раз, но, несмотря на это, родила только одного ребенка. Отцом Марии, единственной наследницы артистки, стал ее второй супруг – писатель и историк Борис Андроникашвили. Казалось, у дочери такой выдающейся актрисы не может не сложиться жизнь. Однако судьба была к Марии неблагосклонна.

Маша появилась на свет в 1959 году и с пеленок росла у бабушки в Харькове. Отец девочки не хотел заниматься ее воспитанием, а мать была увлечена карьерой. К тому же, уже через пару лет после рождения дочери Андроникашвили оставил семью. Редкие попытки заняться воспитанием дочери у артистки были, однако работа отнимала слишком много времени. Материнской любви девочка практически не знала.

С возрастом Мария все больше злилась на мать, которая была занята своей карьерой и личной жизнью, и многое делала ей наперекор. Людмила Гурченко мечтала, что дочка пойдет по ее стопам, но та решила связать жизнь с медициной. После окончания училища Мария устроилась работать в онкоклинику, так и не получив высшего образования. Пока артистка купалась в лучах славы, ее наследница вела спокойную жизнь вдали от глаз общественности.

Семью Мария тоже построила без благословения знаменитой родительницы. В молодости девушка вышла замуж за простого мужчину, которого не жаловала ее мать, взяла его фамилию и родила двоих детей: сына Марка и дочку Елену. С годами отношения родственниц становились все холоднее, но еще больше пошатнулись после семейной трагедии. Не дожив до совершеннолетия, Марк скончался от передозировки. Людмила Марковна упрекнула в этом дочь – мол, недоглядела.

Помимо прочего, по отношениям матери и дочери ударили судебные разбирательства. В свое время Людмила Гурченко пыталась оспорить завещание своей матери, которая оставила квартиру внучке. Актриса утверждала, что вложила в недвижимость свои деньги, и предъявила свои права на квадратные метры. Этот конфликт не только окончательно рассорил звезду и наследницу, но и отразился на их здоровье. Людмилы Гурченко не стало в 2011 году, а дочь пережила ее всего на шесть лет. Мария Королева умерла от сердечного приступа в возрасте 56 лет.

Поговаривали, перед смертью артистка все-таки смогла помириться с дочерью. Мария пришла на похороны матери и даже принесла цветы. У Людмилы Гурченко остались и другие наследники, но с ними знаменитость тоже не была близка. Внучку Елену актриса почти не видела, а с правнучкой Таисией, которая появилась на свет в 2008 году, и вовсе не была знакома.