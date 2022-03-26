Антонов объяснил отличие действий РФ от американских вооруженных интервенций

Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в якобы причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных, Антонов заявил, что «подобная циничная риторика представителя госдепартамента является неприемлемой».

«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – подчеркнул российский посол.

Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что начатая спецоперация ВС РФ не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения.

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