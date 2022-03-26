 

Антонов объяснил отличие действий РФ от американских вооруженных интервенций

26.03.2022, 5:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в якобы причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных, Антонов заявил, что «подобная циничная риторика представителя госдепартамента является неприемлемой».

«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – подчеркнул российский посол.

Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что начатая спецоперация ВС РФ не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Восьмой день протестов в Беларуси

27.10 / Ученые нашли способ предсказать смерть от коронавируса

21.07 / США ввели санкции против 11 китайских компаний за нарушения прав уйгуров

04.08 / Припортовые районы Бейрута практически разрушены, взрывной волной машины забросило на высоту третьего этажа

23.07 / В нижегородском Дивеево сняли карантин

15.09 / Умные часы Apple Watch Series 7 получили старый процессор

07.08 / Зверев и «Зеленые» взяли на контроль строительство селезащитных гидросооружений на Байкале

30.06 / “Тело прекрасно”, “Эталон красоты”. Дорофеева снялась в необычном купальнике

13.04 / Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска

06.10 / Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика