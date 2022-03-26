Новая технология «Мозг-компьютер» поможет пациентам без возможности движения общаться с окружающими

Пациенты, страдающие от бокового амиотрофического склероза, который постепенно приводит к потере контроля над мышцами. Прогрессирующая болезнь лишает человека возможности самостоятельно разговаривать. Современные технологии помогут больным контактировать с окружающими.

Недавно ученые объявили об успешном завершении важной операции: они наконец-то смогли перевести мозговые волны в полноценный текст. Это удалось совершить благодаря эксперименту: учёные установили в мозг пациента два чипа. Изначально устройства программировали только ответы «да» и «нет», однако спустя время больной смог произносить целые слова с помощью внедренного чипа.

Пациент обучился методике за несколько месяцев. Слова составляются медленно — за два часа проектируется всего 131 символ. Однако этого достаточно, чтобы человек мог общаться с окружающими людьми и говорить родным, что любит их.