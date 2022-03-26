Мнение: Коротко по Украине. 25.03.2022

Коротко по Украине. 25.03.2022

1. Мариуполь.

Городские бои. Противник продолжает отходить в направлении «Азовстали». Кольцо окружение постоянно сжимается. По оценкам МО РФ, в городе продолжают обороняться свыше 7000 человек. Вся остальная группировка уже фактически прекратила свое существование.

2. Угледарское направление.

Бои за Новомихайловку. К вечеру противник удерживал большую часть поселка, бои продолжается. Удержание Новомихайловки критически важно для ВСУ, чтобы продолжать удержание Марьинки. В самой Марьинке — бои в руинах поселка. Темпы продвижения армии ДНР тут не высокие.

3.Запорожское направление.

Отмечались бои к юго-востоку и востоку от Гуляйполя, а также в районе Малиновки. На линии Каменское—Орехов без изменений. У Никополя также нет продвижения.

4.Николаев—Одесса.

Без серьезных изменений. Группировка ВС РФ, выдвинувшаяся на Кривой Рог, находится в 15-20 км от города. Помимо продолжающихся ракетных ударов, стоит отметить появившуюся информацию о подготовке масштабного затопления местности в районе Одессы, дабы затруднить ВС РФ операции по блокированию города, вокруг которого уже уничтожены часть мостов. Местные жители всерьез волнуются, так как затоплению могут подвергнуться жилые районы.

5.Авдеевка.

Некоторое продвижение в районе Верхнеторецкого, бои у Новобахмутовки и у Троицкого. Новоселка-2 пока что под ВСУ. Боев в районе Нью-Йорка пока нет.

6. ЛНР.

В районе Севердонецка и Лисичанска нет серьезных изменений.

В южной части Рубежного снова появились украинские ДРГ. Сам город обстреливают из артиллерии. В районе Попасной войска ЛНР немного продвинулись. Бои за город продолжаются. По данным МО РФ, уже освобождено 93% территории республики.

7. Сумы—Чернигов.

Отмечаются бои за Славутич к западу от Чернигова. Город блокирован, ВСУ оставили позиции на окраине и оттянулись в Славутич. Также долбят позиции ВСУ под Черниговым.

В Сумской области ВСУ из района Ахтырки противник предпринял контратаку на Тростянец (городок к северу от Ахтырки), в южной части города шли бои.

8. Киев.

В условиях отсутствия мифических окружений российской группировки, продолжались бои в районе н.п. Ирпень, Буча, Мощуны, Вышгород. К востоку от Киева бои шли к северо-востоку и востоку от района Бровары. ВСУ заявляют о занятии поселка Лукьяновка.

9. .Харьков.

Среднеинтенсивные бои к северу и востоку от города. Чугуев по-прежнему под ВСУ. По артиллерии ВСУ и РСЗО наносились точечные удары в северных районах Харькова. Ночью были попадания в районе Харьковского аэропорта.

10. Изюм.

По ряду сообщений, командование ВСУ еще вчера отдало приказ оставить Изюм и сосредоточиться за боями за Каменку. Бои оттуда постепенно смещаются на юг в направлении Барвенково и в направлении Славянска. Объекты ВСУ в Славянске, Краматорске и Артемовске подвергались сильным ударам.

Командование ВСУ концентрирует силы в районе Артемовска, дабы иметь возможность как парировать прорыв Донецкого фронта, так и оказать противодействие ВС РФ после прорыва изюмского рубежа.

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