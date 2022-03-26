 

В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки

26.03.2022, 5:22, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено чуть больше 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по коронавирусу.

По данным оперштаба, к пятнице в стране зафиксировали 34 442 инфицированных ковидом, 105 064 человек выздоровели и были выписаны из больниц, 524 пациента скончались, пишет RT.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России осенью текущего года. Специалист отметил, что ее мощность будет зависеть от дальнейших мутаций коронавируса, передает РИА ФАН.



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