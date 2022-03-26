 

На что россияне копят деньги: эксперты подвели итоги опроса

26.03.2022, 5:22, Разное
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Более трети россиян (71%) откладывают деньги с доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса “Зарплата.ру”.

Выяснилось, что большинство опрошенных – 30% копят на случай возникновения тяжелой жизненной ситуации. Еще 24% респондентов откладывают средства для последующей покупки недвижимости, другие 18% – на иные крупные покупки, а 13% копят на отпуск, сообщает “Радио 1”.



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