На что россияне копят деньги: эксперты подвели итоги опроса

Более трети россиян (71%) откладывают деньги с доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса “Зарплата.ру”.

Выяснилось, что большинство опрошенных – 30% копят на случай возникновения тяжелой жизненной ситуации. Еще 24% респондентов откладывают средства для последующей покупки недвижимости, другие 18% – на иные крупные покупки, а 13% копят на отпуск, сообщает “Радио 1”.