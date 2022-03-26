Саудовская Аравия запросила совещание Совбеза ООН в связи с атаками хуситов
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Саудовская Аравия просит Совет Безопасности ООН провести специальное совещание, чтобы осудить атаки йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) против королевства, передает телеканал «Аль-Арабия».
«Миссия Саудовской Аравии в своем послании Совбезу указывает на то, что атаки на королевство совершаются хуситами при поддержке Ирана. Мы оставляем за собой право принимать все меры для защиты своей территории и призываем Совет Безопасности созвать встречу для осуждения терактов мятежников», – передает ТАСС сообщениие представителя страны.
Ранее хуситы в Йемене обстреляли станцию нефтепродуктов в саудовской Джидде.
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