Саудовская Аравия запросила совещание Совбеза ООН в связи с атаками хуситов

Саудовская Аравия просит Совет Безопасности ООН провести специальное совещание, чтобы осудить атаки йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) против королевства, передает телеканал «Аль-Арабия».

«Миссия Саудовской Аравии в своем послании Совбезу указывает на то, что атаки на королевство совершаются хуситами при поддержке Ирана. Мы оставляем за собой право принимать все меры для защиты своей территории и призываем Совет Безопасности созвать встречу для осуждения терактов мятежников», – передает ТАСС сообщениие представителя страны.

Ранее хуситы в Йемене обстреляли станцию нефтепродуктов в саудовской Джидде.

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