Юристы рассказали, в каких случаях можно оспорить в суде дарение жилья

Сделку дарения квартиры можно оспорить в суде, если она совершалась под давлением или даритель был введен в заблуждение, когда сделка являлась притворной или мнимой, рассказали юристы.

«В общих случаях договор дарения может быть оспорен по разным причинам: когда лицо, его совершившее, не понимало значения своих действий, когда сделка совершалась под давлением или даритель был введен в заблуждение, когда сделка являлась притворной или мнимой и другим основаниям», – передает РИА «Новости» слова зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Ильи Прокофьева.

По его словам, в случае долгов можно попытаться применить основание притворной или мнимой сделки, когда она совершается лишь для вида, либо имеет своей целью прикрыть другую сделку. Если заинтересованное лицо докажет, что договор дарения прикрывал договор купли-продажи квартиры и по этому договору даритель получил деньги в размере стоимости квартиры, то такая сделка может быть признана недействительной, объяснил адвокат.

Если недвижимость находится в совместной собственности, оспорить договор можно попытаться, доказав, что при дарении не было получено согласие второго владельца квартиры, указал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

Как напомнил партнер, руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Юрий Федоров, срок исковой давности по таким требованиям составляет три года. В иске надо указать, какое право было нарушено в результате дарения и какие неблагоприятные последствия это повлекло для истца, а также доказать, что иного способа защиты нарушенного права нет, сказал он.

«Но отмечу, подобные споры проходят очень сложно, и к ним нужно очень тщательно готовиться», – предупредил управляющий партнер адвокатского бюро «Геворкян и партнеры» Мушех Геворкян.

Ранее юристы объяснили опасность продажи доли в квартире посторонним людям.

—