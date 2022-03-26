 

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье

26.03.2022, 4:25, Новости дня
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Крупный пожар произошел в жилом доме в Забайкалье, погибли три человека, еще 12 человек эвакуировались до приезда пожарных, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«25 марта в 20.28 (14.28 мск) на пульт пожарной охраны города Могоча поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зеленая. <…> 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных. <…> В 00.49 (18.49 мск) пожар был ликвидирован, началась разборка и пролив конструкций. В 07.43 (01.43 мск субботы) в ходе работ было обнаружено два тела без признаков жизни, затем в 08.25 (02.25 мск субботы) был найден третий погибший», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша и внутренняя часть дома. Произошло обрушение кровли. После оценки ситуации пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Уточняется, что в результате позднего сообщения огнем поврежден дом на площади 480 кв. метров. Всего для ликвидации возгорания привлекалось шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

Напомним, ранее в марте при пожаре в доме в Кировской области погибли трое детей.

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