Google больше не будет предоставлять лицензии российским устройствам
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Стало известно, что компания приостанавливает выдачу лицензий для всех российских производителей телефонов. Также возможно, что Google может запретить продажу смартфонов на базе Android по всей стране.
В РФ несколько фирм занимаются производством телефонов на базе этой операционной системы. Код платформы бесплатный и есть в открытом доступе, но для использования некоторых сервисов Google всё же нужна сертификация.
Уже с 23 марта 2022 года лаборатории компании Google стали отказывать всем российским проектам. Из-за запрета на предоставление услуг в России, отечественные бренды также лишатся возможности использовать GPS на смартфонах Android. 25 марта пользователи и эксперты получат дополнительные разъяснения касательно поставок телефонов в страну.
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