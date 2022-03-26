Google больше не будет предоставлять лицензии российским устройствам

Стало известно, что компания приостанавливает выдачу лицензий для всех российских производителей телефонов. Также возможно, что Google может запретить продажу смартфонов на базе Android по всей стране.

В РФ несколько фирм занимаются производством телефонов на базе этой операционной системы. Код платформы бесплатный и есть в открытом доступе, но для использования некоторых сервисов Google всё же нужна сертификация.

Уже с 23 марта 2022 года лаборатории компании Google стали отказывать всем российским проектам. Из-за запрета на предоставление услуг в России, отечественные бренды также лишатся возможности использовать GPS на смартфонах Android. 25 марта пользователи и эксперты получат дополнительные разъяснения касательно поставок телефонов в страну.