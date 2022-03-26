В скором времени в свет выйдет аналог Game Pass от Sony

Стало известно, что в ближайшее время произойдет анонс подписочной системы Spartacus, которая станет аналогом сервиса Game Pass. Подписка может быть представлена уже на предстоящей неделе.

Ранее говорилось, что Spartacus стартует на протяжении весны 2022 года. Сейчас известно, что сервис полностью готов к запуску. Если верить слухам, то полный выход на платформу планируется 28 марта — 3 апреля. Дата еще официально не подтверждена и может меняться.

Сервис будет сочетать в себе детали PlayStation Now и PlayStation Plus. Клиентам будет предложено три уровня подписки и приятные бонусы. Пока неизвестно, какие игры будут представлены на платформе. Эксперты и различные источники предполагают, что там будут оформлены подписки на множество известных приложений последних лет.