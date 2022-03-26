 

Мнение: Африка в ужасе

26.03.2022, 4:00, Разное
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Лионель Зинсу экс президент Бенина
«Сейчас мы все только и слышим про этот кризис, антирусские санкции, нефть, газ….. А вы понимаете, что этот кризис значит, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идёт через Чёрное море. И Африканский мир застыл в ужасе от происходящего. В ужасе от действий США и Евросоюза.Вы не купите африканцев рассказами о демократии. Это только ваши сказки для внутреннего потребления. Большинство африканской элиты сформировано в Советском Союзе – врачи, инженеры, лётчики, учителя, учёные. Русские единственные из европейцев провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства.Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Это вшито в подкорку у любого африканца: Россия несёт добро, чтобы вы об этом не думали. Это константа.Вся Африка следит за ЦАР и Мали. То, что европейцы не могли сделать десятилетиями, русские сделали за год. На месте ЦАР были бандформирования, сегодня там настоящее государство.Я знаю, что в зале есть дипломаты, работники МИД. Обращаюсь к вам, к французской дипломатии: ищите решение вашей проблемы, как можно быстрее, потому что, если через месяц конфликт не закончится, вспыхнет Африка.Это для вас во главу поставлены проблемы энергетики. В худшем случае у вас будет меньше тепла и меньше машин, а у нас в Африке встанет проблема голода! Услышьте меня, кризис в Африке повлечёт за собой разрушение Европы.Опомнитесь, ищите дипломатические решения. И не забывайте, что такие страны, как Индия и Китай, поддерживают Россию. Африка поддерживает Россию.Я не хочу говорить о демократии, и вы не разжалобите меня, африканца, рассказами о несчастной Украине и призывами к человечности. Ваша демократия – это ваше дело. Не надо нам навязывать ваши представления о том, как нам, африканцам, жить.Ещё раз! Ищите компромиссы, пусть работают дипломаты. Время против нас. У нас есть 30 дней! Тридцать! Не больше!"

В Африке действительно волнуются, так как ожидаемый голод в первую очередь ударит именно по Африкаским странам.

Источник: Colonel Cassad



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