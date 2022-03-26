 

В России вступил в силу закон об изъятии у чиновников неподтвержденных доходов

26.03.2022, 3:55, Разное
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В России с 17 марта вступил в силу закон, предусматривающий изъятие у госслужащих денежных средств, законность получения которых не была подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Руководитель управления Роман Каратаев отметил, что с банковских счетов чиновников смогут взыскать средства, превышающие их официальный доход за три года. Соответствующими проверками займется прокуратура, при этом правоохранители также будут изучать счета супругов и детей госслужащих, сообщают “Вести Подмосковья”.



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