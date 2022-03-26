 

Лавров: Санкционное давление на Россию продолжится, но это только укрепляет страну

26.03.2022, 3:55, Разное
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Санкционное давление на Россию со стороны Запада продолжится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров считает, что в скором времени страну ждет пятая волна санкций, за которой последует еще одна. Однако глава МИД уверен, что “ограничения только укрепляют Россию”. Руководитель дипведомства добавил, что это указывает на утрату странами Европы независимости перед США, сообщает телеканал “360”.



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