Уехавшим из страны россиянам запретили покупать и продавать недвижимость

Ужесточенные правила

купли-продажи вступили в силу в начале марта. Новые порядки принял Росреестр после указа президента “О

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению

финансовой стабильности РФ”.

К недружественным странам сейчас относятся не менее 25 государств. Для оформления сделок купли-продажи недвижимости россиянину

необходимо будет предоставить пакет документов в Росреестр, сообщает vse42.ru. Ведомство требует

заявление-гарантию об отсутствии гражданства (в том числе второго)

недружественной страны.

Кроме того, владелец или покупатель не должен жить на

территории таких стран. Отметим, что остальные сделки россиян внутри России и проживающих в

государствах вне “черного списка” не коснутся новые правила.

Как писали “Дни.ру”, в последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор “Палникс Групп” Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку. Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.