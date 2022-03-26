 

Уехавшим из страны россиянам запретили покупать и продавать недвижимость

26.03.2022, 3:54, Разное
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Ужесточенные правила
купли-продажи вступили в силу в начале марта. Новые порядки принял Росреестр после указа президента “О
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности РФ”.

К недружественным странам сейчас относятся не менее 25 государств. Для оформления сделок купли-продажи недвижимости россиянину
необходимо будет предоставить пакет документов в Росреестр, сообщает vse42.ru. Ведомство требует
заявление-гарантию об отсутствии гражданства (в том числе второго)
недружественной страны.

Кроме того, владелец или покупатель не должен жить на
территории таких стран. Отметим, что остальные сделки россиян внутри России и проживающих в
государствах вне “черного списка” не коснутся новые правила.

Как писали “Дни.ру”, в последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор “Палникс Групп” Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку. Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.



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