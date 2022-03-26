 

Главный ревматолог: Москва накопила колоссальный опыт проведения клинисследований лекарств

26.03.2022, 3:52, Разное
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Врачи могут лечить пациентов в прежнем режиме вне зависимости от поставок зарубежных препаратов, отметила она.

Загребнева сообщила, что Москва накопила большой опыт в проведении международных и отечественных клинических исследований лекарств. Сегодня многие препараты уже применяются в рамках импортозамещения, уточнила она.

“На сегодняшний день в нашем распоряжении вся линейка препаратов, применяемых для лечения системных заболеваний соединительной ткани – от системной красной волчанки до анкилозирующего спондилита, и это препараты российского производства”, – сказала главный ревматолог Москвы.

Специалист отметила, что большое количество исследований проведено в стационаре во время пандемии коронавируса. Многие отечественные препараты применялись врачами ГКБ №52, после чего вошли в федеральные и московские протоколы лечения ковида.

Проведение клинических исследований на базе клиники позволяет пациентам получить доступ к самым инновационным схемам лечения заболеваний, приводит слова эксперта ТАСС.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве пациенты начали получать медицинские изделия, которые произвели по офсетному контракту. Это инвестиции в обмен на гарантированные закупки, подчеркнул градоначальник.



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