«Мы не понимаем, как выжить»

Миллиардер Авен пожаловался, что не может заказать уборку особняка из-за санкций.

Российский миллиардер, экс-глава совета директоров Альфа-банка, Петр Авен заявил, что не знает, как выжить после внесения в санкционный список Великобритании и Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

«Можно ли мне будет нанять уборщика или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», —

признался Авен.

67-летний бизнесмен вместе с женой и восьмилетней дочерью проживает в центре Лондона. По данным издания, помимо квартиры в престижном районе Сейнт Джеймс ему также принадлежит «заполненный предметами искусства» особняк в пригороде. На сегодняшний день Авен занимает 30 строчку в рейтинге богатейших людей РФ по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 5,3 млрд долларов.

После внесения в санкционный список все счета и активы Авена в Великобритании и ЕС были заблокированы. «Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И надо как-то начинать новую жизнь», — пояснил миллиардер. По его словам, сейчас он не уверен, что сможет оплатить базовые счета или услуги адвоката.

По информации газеты, в течение 20 дней бизнесмена могут выслать из Великобритании. При этом, несмотря на наличие латвийского паспорта и визы в США, он хотел бы остаться именно в Соединенном Королевстве. «Если я уеду [из Великобритании], у меня уже никогда не будет возможности вернуться», — убежден Авен.

В конце февраля Авен, а также ряд других россиян попали под санкции Евросоюза на фоне боевых действий в Украине. ЕС ввел ограничения против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова и других. Следом санкции против российских бизнесменов и должностных лиц ввела и Великобритания.

На фоне санкций Авен, а также другой владелец консорциума Альфа-Групп, Михаил Фридман, вышли из совета директоров Альфа-банка.

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