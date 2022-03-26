У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 145 км к востоку от города Кимбе (население – около 18 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 63 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Государство Папуа-Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшейся на 40 тыс. км.

Ранее в марте вулкан на острове Манам, принадлежащем Папуа-Новой Гвинее, выбросил в воздух столб пепла высотой до 15 тыс. метров.

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