У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,3
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 145 км к востоку от города Кимбе (население – около 18 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 63 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.
Государство Папуа-Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшейся на 40 тыс. км.
Ранее в марте вулкан на острове Манам, принадлежащем Папуа-Новой Гвинее, выбросил в воздух столб пепла высотой до 15 тыс. метров.
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