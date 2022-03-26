 

Бизнес-омбудсмен предложил обнулить ставку налога на имущество для производств на два года

26.03.2022, 2:57, Новости дня
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым предоставить бизнесу отсрочку по налогам за 2021 год и первый квартал 2022 года, а также обнулить ставку налога на имущество для производственных предприятий на два года.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опубликовала письмо, в котором поручила не блокировать счета компаний и индивидуальных предпринимателей до 1 июня 2022 года. Исключение предусмотрено только для случаев, когда отсутствие блокировки может повлечь сокрытие активов и/или возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию.

«Разумеется, в тех условиях, в которых оказался бизнес, не нужно осложнять его работу, полностью блокируя счета из-за налоговых недоимок. Но несмотря на то, что счета не будут блокироваться, задолженность все равно станет на инкассо. Налоги все равно платить придется. Но не все это могут. Поэтому надо идти дальше, предоставить отсрочку по налогам за 2021 год и первый квартал 2022 года. Тем более, что право принимать такое решение правительству дано», – передает ТАСС слова Титова о возможных дополнительных мерах поддержки бизнеса в части налогового законодательства.

По его словам, нужны и другие решения, в частности, «обнулить на два года ставку налога на имущество для производственных предприятий, предоставить право выбора способа начисления и уплаты НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке».

«Текущая ситуация подсказывает, что ограничиваться одним кварталом не приходится, надо просчитывать меры на более долгий срок», – добавил Титов.

Ранее Минпромторг пообещал льготные кредиты до 30 млрд рублей предприятиям радиоэлектроники.

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