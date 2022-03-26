 

Первую экспедицию ледовой платформы «Северный полюс» запланировали на сентябрь

26.03.2022, 2:57, Новости дня
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Старт первой экспедиции ледовой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» по изучению Арктики запланирован на сентябрь, сообщил в пятницу глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Мы главенствуем в Арктике. В рамках этого главенства было дано поручение нашим президентом. И ледовая самодвижущаяся платформа – дом для науки в арктических льдах, которая может автономно два года работать, люди могут совершать новые открытия, приносить результаты, плоды, которые так долго ждали. [Платформа] должна в июле встать под флаг, а в сентябре уйти первая экспедиция», – передает ТАСС слова Козлова на заседании коллегии Росгидромета.

Козлов также пригласил к сотрудничеству в рамках изучения Арктики коллег из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, 18 декабря 2020 года уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» была спущена на воду на Адмиралтейских вервях.

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