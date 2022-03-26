Мнение: Итоги 1-го месяца СВО от МО РФ

Итоги 1-го месяца СВО от МО РФ.

1. Наступление российских войск сорвало планы наступления ВСУ на ДНР и ЛНР с использованием артиллерии, ракетных систем и авиации.

2. 22 января российская разведка перехватила приказ генерала Балана о необходимости завершить подготовку к наступательным действиям до 28 февраля, чтобы в марте ВСУ могли перейти в наступление.

3. Операция развивается в соответствии с планом.

Основные задачи первого этапа операции уже выполнены.

4. Основным приоритетом остается сохранение жизней мирного населения. Отсюда и тактика высокоточных ударов по военной инфраструктуре и вооруженным силам противника.

5. Блокирование крупных городов обеспечивает сковывание сил ВСУ и не дает украинскому командованию перебрасывать подкрепления на Донбасс. Главная операция на данный момент – на Донбассе. В ДНР и ЛНР уже освобождено 276 населенных пунктов. Освобождено 93% территории ЛНР и 54% территории ДНР. Группировка сейчас обороняющаяся в Мариуполе насчитывает более 7000 человек.

6. Господство в воздухе было завоевано ВКС РФ в первые два дня операции. Организованная система ПВО, ВВС Украины и ВМСУ фактически прекратили свое существование.

7. Уничтожено до 70% всех военных запасов Украины в результате систематических ударов по складам. Уничтожено 30 ключевых объектов ВПК Украины. Уничтожено уже 68% предприятий, где ремонтировалась военная техника. Вместе с тем, с начала СВО украинская армия уничтожила уже 127 мостов.

8. Все организованные резервы ВСУ уже введены в дело, новых нет. Отсюда и ставка на мобилизацию необученного контингента. На Украине по данным МО РФ воюет 6595 иностранных наемников.

9. Общие потери ВСУ за месяц операции. Около 14 000 убитых и около 16 000 раненых (общие потери группировки ВСУ на Донбассе соствляют 26% личного состава). Из 2416 боеготовых на 24 февраля танков и ББМ за месяц уничтожено 1587. Из 152 военных самолетов уничтожено 112, из 149 вертолетов – 75, из 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" уничтожены 35. Из 180 С-300 и "Бук М1" – 148, из 300 РЛС различного назначения – 117.

МО РФ будет оперативно реагировать на любые попытки закрыть для ВКС РФ воздушное пространство Украины.

10. По данным МО РФ, как минимум 10 украинских морских мин сейчас бесконтрольно дрейфуют в Черном море представляя угрозу для судоходства.

11. МО РФ передала трофейное вооружение ДНР и ЛНР. В числе прочего переданы 113 танков и 138 ПТРК "Джевелин".

Получено более 23 000 заявок от граждан 37 государств желающих воевать за ДНР и ЛНР. Также поступает масса таких заявок от граждан России.

12. Официальне потери с начала СВО. Убитых – 1351. Раненых – 3825.

13. Операция будет продолжаться вплоть до полного выполнения всех поставленных целей.

https://t.me/boris_rozhin/36349 – цинк

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