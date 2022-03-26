 

Дерматолог рассказал об использовании отечественных лекарств по офсетным контрактам

26.03.2022, 2:20, Разное
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Помимо прочего, речь идет о кремах и мазях кортикостероидного порядка, уточнил эксперт. Также специалисты применяют препараты российского производства при лечении тяжелых форм псориаза, атопического дерматита и экземы.

“Даже генно-инженерные биологические препараты, применяемые при особо тяжелых формах псориаза, также являются российскими. Мы получаем отечественные препараты, в том числе, благодаря офсетным контрактам”, – сообщил дерматолог.

Также есть отечественная техника для диагностики заболеваний кожи и патенты, которые ученые Центра дерматовенерологии и косметологии защитили и готовы отдать в производство, передает радио Sputnik.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал меры поддержки для предприятий фармпроизводства. Помощь компаниям включает в себя установку статусов промкомплексов, особых экономических зон, работают меры субсидирования, закупки оборудования и другие. Кроме того, реализована программа офсетных сделок.



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