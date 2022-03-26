Что такое “фейковые” новости, и как их распознать

В современных реалиях человек сталкивается с обилием противоречивой информации, проанализировать которую обывателю трудно. Чтоы не стать жертвой обмана, необходимо опираться на ряд фактов при чтении новостей. Об этом рассказали в Роскачестве.

Лучше всего при выявлении ложной информации использовать правило: чем больше инструментов проверки привлекать, чем больше источников информации охватить и сопоставить факты, тем выше вероятность выявить так называемый фейк. Это касается любых источников – СМИ, соцсети, новостные каналы.

В Сети есть специальный сайты для проверок фейков – фактчекинговые ресурсы. Но порой их база не успевает обновляться, так как новые данные появляются очень быстро. Поэтому выявлять фейки лучше всего вручную.

1. Читайте не только заголовки.

Иногда название статьи многообещающее, но ее содержание совсем далеко от заявленного. Важно прочитать текст полностью.

2. Изучите источник информации.

Проверьте, откуда взялся сайт, на котором вы нашли новость. Для этого проверьте данные внизу страницы или используйте ресурс Whois. Зачастую фейковые сайты маскируют под известные, копируя дизайн или меняя название в одной букве. Будьте внимательны.

3. Проверьте первоисточники информации.

Проверьте в материале ссылку на источник. Если авторы статьи ссылаются на подозрительные сайты или неназванные источники, скорее всего, информация недостоверна.

4. Проверьте другие источники.

Это могут быть соцсети, новостные каналы, частные странички. Для объективной оценки информации важно охватить огромный пласт данных и проанализировать их. А уже потом делать выводы.