«Забирай меня, здесь — кошмар»

Жена саратовского солдата-срочника добивается его возвращения домой из Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину «до сих пор не поступало какой-либо информации от военной прокуратуры» о том, почему солдаты-срочники оказались на Украине. «Разумеется, такая серьезная работа требует времени», — отметил Песков.

Напомним, что изначально Министерство обороны отрицало участие в спецоперации солдат срочной службы. 9 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков признал, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы». «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий», — пояснил Конашенков.

Тогда же, две недели назад, Дмитрий Песков пояснил, что некие злоумышленники обманули самого главнокомандующего: «До начала проведения специальной военной операции до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания». Главной военной прокуратуре было поручено найти и наказать «должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

«С ним все прекрасно»

«На горячей линии Минобороны говорят, что Артем — на боевом задании, с ним все прекрасно. Я спрашиваю: когда мне мужа обратно пришлют? Президент две недели назад обещал! Оператор отвечает: не ко мне вопрос, я могу только проверить фамилию по спискам убитых, раненых и пленных», — говорит жительница Саратова Светлана Кузьмина.

Она листает чат родственников солдат, оказавшихся на Украине. Со Светланой мы разговариваем за столиком кафе в ТЦ. Вокруг — пластиковые пальмы, журчит фонтан, официантка из окна выдачи выкрикивает номера готовых заказов. «Мне все время холодно, потому что я знаю, что ему сейчас холодно. Насчет еды я спрашивала, он промолчал. Говорит, что видел убитых. На заднем фоне я слышала взрывы», — рассказывает Светлана, растирая побелевшие ладони.

Самодельное счастье

С будущим мужем Света познакомилась, подав объявление о поиске мастера для ремонта. Артем пришел и сказал, что готов работать за еду. Рассказал, что с пяти лет рос в интернате в Пугачевском районе, потому что мать пила. Выучился в ПТУ на штукатура. После выпуска не получил положенной сиротам квартиры, жил где придется. Светлана была вдовой, в одиночку воспитывала маленькую дочь. Горькая история ее тронула. Молодые люди сблизились.

Выпускники детдомов нередко сбиваются в компании, потому что не справляются с реальностью вне казенных стен. Отпускать Артема в новую благополучную жизнь приятели не хотели. «Интернатские дружки уговорили его ехать в Питер, мол, там заработаешь кучу денег. Тёма — безответный, ведомый. Ему сказали — он поехал. В Петербурге с работой обманули. Он без копейки, в летних кроссовках остался на вокзале. Позвонил мне».

Света заняла у родственников деньги на обратный билет для Артема. «Говорю ему: сейчас подойдешь к банкомату, будешь снимать по одной купюре и мне отчитываться. Теперь иди в кассу. Ты точно на том вокзале, откуда уходит поезд на Саратов? Спроси у кассира. Ты узнал, как доехать на нужный вокзал? Ну вернись к тете-кассиру, спроси!» — девушка со смехом рассказывает, как дистанционно руководила передвижениями молодого человека по питерскому метро, объясняла, где можно подзарядить телефон, где ждать отправления поезда. «Выдохнула только, когда Артем прислал селфи в нужном вагоне».

Светлана устроила мужа продавцом в магазин, записала в автошколу, помогла купить машину. «Я сама занимаюсь уборками, — девушка показывает черную визитку с крупной надписью «Клининг».

— Еще ресницы наращиваю, копчености делаю. В общем, кручусь».

«Когда я забеременела, Артем трясся надо мной. В дождик мне хотелось подышать влажным воздухом, я шла на улицу, он ходил за мной с зонтиком. Когда Кирюха родился, купал его и кормил. Сыну исполнилось три месяца, у Артема был выходной. Я говорю: одевайся по-спортивному, поехали, у меня для тебя сюрприз. Привезла его на Кумысную поляну, а там — горные велосипеды! Столько эмоций было, он на всех спусках скакал, только пыль стояла! Летом ездили на острова. Там катер катает отдыхающих на ватрушке. Я знаю, что он этого никогда не пробовал, вижу, что ему хочется. Говорю: ладно, катайся, я пока палатку поставлю».

Молодые супруги часто ходили в кино. Светлана приносила с собой копченые крылышки собственного приготовления. «Тёма смеялся: у тебя борща нет?»

«Однажды мы поссорились. У него такое лицо сделалось потерянное, как будто небо рухнуло. «Вся жизнь, — говорит, — наперекосяк, я не знаю, кому верить». Тогда я решила, что больше никогда ругаться не будем», — твердо говорит девушка.

У пары есть семейная традиция. «Минутка танца, — смеется Света. — Когда Артем приходит с работы, мы с детьми выскакиваем в прихожую и все вместе отплясываем. Он говорит: посмотрел бы кто-нибудь на нас, сказал бы — чокнутые. На самом деле, мы рады друг другу».

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Стоял на тумбочке, мыл полы, убирался в парке»

Светлана настояла, чтобы Артем пошел в армию, ведь для официального трудоустройства нужен военный билет. 24-летнего Кузьмина призвали в апреле 2021 года. Он попал в мотострелковые войска. В телефонных разговорах молодой человек повторял, что хочет «быстрее отслужить и свалить». Что происходит в части, не рассказывал, но часто просил выслать деньги.

О создании новой военной базы в Белгородской области в 2015 году сообщало агентство Reuters со ссылкой на документы госзакупок. Как указано в конкурсной документации, на строительство было выделено 3,3 миллиарда рублей. Контракт выиграла компания «Мегалайн». Она обязалась построить военный городок на площади 300 гектаров на 3,5 тысячи солдат. Проект предусматривал возведение девяти казарм, госпиталя, жилого комплекса, катка, тренировочного полигона и т.д.

В 2016 году ГТРК «Белгород» рапортовала о том, как солдаты заселяют «военный городок будущего».

На форумах матери призывников оставили много отрицательных отзывов о бытовых условиях в части. По словам родителей, в казармах холодно и сыро, солдаты часто болеют. Матери жаловались на регулярные поборы «на нужды части».

В 2018 году 36-летний офицер-контрактник части Алексей Золотарев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобой на принуждение к участию в коррупционных схемах. В феврале 2020 года в лесу около базы было обнаружено тело 19-летнего контрактника Максима Щербака.

Осенью 2021 года часть, в которой служит Кузьмин, отправили на учения в Нижегородскую область. Светлана поехала туда вместе с сыном. «В Мулино захожу с Артемом в магазин, говорю: бери, что хочешь, — трусы, носки, мыльно-рыльное! Он отнекивается: куда мне все это, мы в палатках живем, даже тумбочки нет.

Старшина сказал, что рота в шоке, на его памяти еще ни к кому жена в поля не приезжала».

В ноябре Артем рассказал по телефону, что повредил спину на каком-то строительстве. «Я написала в Минобороны, в прокуратуру, президенту. Не прошло и трех дней, как Артема положили в госпиталь. Сделали операцию. Продержали 21 день, но почему-то не комиссовали».

Артем рассказывал жене, что в армии в основном занимается хозяйственными работами. «Стоит на тумбочке, полы моет, приводит в порядок парк — бычки собирает. Я шутила: если что начнется, бычками будешь кидаться?» — вспоминает Света и перестает улыбаться.

«Не знаю, позвоню ли еще»

Артем позвонил жене в ночь с 23 на 24 февраля. «Сказал: «Первый батальон уже ушел, второй отправляется, мы — следующие. Телефоны забирают. Не знаю, позвоню ли еще». Что я почувствовала? Вообще ничего. Первые трое суток выпали из жизни. На антидепрессантах, как робот. С утра мелкого — в сад, старшую — в школу. Надо на заказ ехать, а я не могу успокоиться, с ума схожу, забываю чистящие средства».

13 марта Артем позвонил с телефона товарища. Предупредил, что связь очень дорогая, долго говорить нельзя: «У меня ровно минута. Скажу одно: забирай меня отсюда. Здесь — кошмар».

На днях на карту мужа неожиданно пришли 29 тысяч рублей. Светлана не смогла выяснить в банке, что это за деньги. Она опасается, что мужа как-то убедили заключить контракт. «По телефону Артем поклялся, что ничего не подписывал. Сказал, что его паспорт и военный билет остались в части (запись разговора имеется в распоряжении редакции. — Н. А.), — говорит собеседница. — Он никогда не хотел оставаться в армии».

Добиваясь возвращения мужа в Россию, Светлана звонила в белгородскую прокуратуру и в Минобороны. Поняв, что от телефонных разговоров толку нет, поехала в Москву. «Подала заявление в Главную военную прокуратуру. Бросила письмо в ящик на проходной Госдумы. Пришла в Генеральную прокуратуру, но там сказали, что я не по адресу».

Надежда Андреева, собкор по Саратовской области

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