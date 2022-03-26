 

“Останавливаю поток новостей и использую технику дыхания”: Айза Долматова поделилась несколькими способами снятия стресса и внутреннего напряжения

26.03.2022, 2:13, Разное
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Блогер и ведущая Айза Долматова недавно отправилась за границу. Знаменитость пояснила, что сейчас ей необходима «перезагрузка», ведь в последнее время ее мучили панические атаки. В рамках рубрики «Поболтаем?» ведущая рассказала о способах снятия стресса.

Диджитал-детокс

Айза дала советы всем, кто сейчас чувствует душевную боль, отчаяние, опустошение, кому сложно справиться с негативными эмоциями. Она поделилась своим личным опытом, как не сойти с ума от переизбытка информации.

В целях заботы о психическом здоровье ведущая поступает следующим образом: периодически устраивает диджитал-детокс. Это означает, что Айза откладывает в сторону все гаджеты, останавливает поток новостей. В это время она не предпринимает никаких действий, чтобы не нагнетать панику.

Дыхательные практики

Айза практикует дыхательные упражнения для того, чтобы успокоиться, снять стресс, напряжение, тревогу. Вы также можете последовать ее примеру. Для этого необходимо сделать следующее: изолировать себя от гаджетов, просмотра телевизора, после чего в течение минуты делать глубокие вдохи и выдохи.

Чтобы не потеряться во времени, Айза использует таймер. Засеките время ровно на минуту. Шестидесяти секунд будет достаточно для того, чтобы освободиться от негатива и «разгрузить» мозг. Делайте глубокие вдохи и выдохи и прекращайте выполнение дыхательных упражнений по таймеру.

Медитация

Блогер и телеведущая не скрывает, что практикует йогу и медитацию. Данные восточные практики помогают восстанавливать внутренний баланс, избавляться от негатива. Суть заключается в том, чтобы слушать только свое дыхание и больше никаких посторонних звуков. Рекомендуется поставить мантру. С ее помощью удастся больше уйти в себя и свои мыли. Мантры доступны для прослушивания в Интернете. Если у вас нет необходимости создавать соответствующую атмосферу с помощью мультимедийных файлов, тогда можете остановиться просто на повторении уже знакомых мантр про себя.

Практика «одного дела»

Айза не считает, что нужно функционировать в условиях многозадачности, когда человек находится в стрессе. В таком случае следует сосредоточиться на одном деле. Айза приводит пример: если она купает детей, то сконцентрирована исключительно на купании детей и ни на чем больше. Если вы моете окна, например, то мойте только окна, не обращая внимания ни на что остальное.

Когда Айза сталкивается с хейтом, то после прочтения комментария сразу дает себе установку: “Это мне не принадлежит”.



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