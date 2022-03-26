Мнение: Почему молчит Жириновский?

С утра сенатор Александр Пронюшкин сообщил о смерти Владимира Жириновского.

Но вскоре спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сенатора: «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец».

В ЛДПР тоже опровергли смерть Жириновского: «Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!».

Фракция ЛДПР заявила, что партия подаст заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил информацию о смерти Жириновского.

Почему-то вспомнилось, как Жириновский «похоронил» Назарбаева.

История болезни Жириновского становится все более странной. Жириновский – такой человек, что если бы он мог говорить, обязательно что-то уже давно сказал. Про Донбасс, про спецоперацию России на Украине, про санкции… Не такой он человек, что бы молчать в такое бурное время. Похоже, что Жириновский настолько болен, что уже не может говорить. Но живой. Но молчит….

Фотография отсюда

—