 

СМИ сообщили о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными РФ предприятий

26.03.2022, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным России, сообщила газета The Wall Steet Journal.

По ее сведениям, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели. В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, передает ТАСС.

Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ РФ к криптовалютам.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

04.07 / В Xiaomi создали универсальный зонт оригинальной конструкции

03.07 / Губернатор Хоккайдо призвал активизировать переговоры с Россией по Курилам

24.10 / Появились рендеры кроссовера Opel Astra 2022 года

06.11 / BI о выборах в США – катастрофы не случилось, но пример Трампа показал, насколько хрупка американская демократия

25.10 / ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

18.12 / В США испугались удара РФ по американскому флоту

14.11 / Политика: Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

04.02 / В Конгресс США внесен проект о санкциях против РФ из-за Навального

01.06 / Руководителя поста Днепровской таможни поймали на взятке – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика