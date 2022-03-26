СМИ сообщили о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными РФ предприятий

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным России, сообщила газета The Wall Steet Journal.

По ее сведениям, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели. В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, передает ТАСС.

Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ РФ к криптовалютам.

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