 

Кадыров рассказал большом количестве желающих воевать на Украине чеченских добровольцев

26.03.2022, 1:28, Новости дня
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Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«На совещании в Грозном с представителями силовых ведомств, представителями кабинета министров и муниципальных образований я обсудил вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных от бандеровцев территориях Донбасса и Украины. Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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