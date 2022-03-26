Кадыров рассказал большом количестве желающих воевать на Украине чеченских добровольцев

Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«На совещании в Грозном с представителями силовых ведомств, представителями кабинета министров и муниципальных образований я обсудил вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных от бандеровцев территориях Донбасса и Украины. Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

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