Пробный проект по запуску Google Pay для российских карт «Мир» был приостановлен

Известно, что инициатива исходила от администрации Google. Ранее говорилось, что компания остановила работу над добавлением карт «Мир» в платёжную систему.

Администрация рассматривала возможность дать держателям российских банковских карт возможность оплачивать ими покупки с помощью сервиса Google Pay, однако сейчас планы заморожены. Обсуждение началось еще в октябре 2021 года.

Также стало известно, что компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке любой деятельности сервиса Apple Pay на территории России. Загрузка в платежную систему карт «Мир» стала недоступна 24 марта 2022 года. Те карты, которые были загружены в приложение до этого, будут остановлены через пару дней.