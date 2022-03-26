 

Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки “Лужников”

26.03.2022, 0:55, Разное
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В департаменте отметили рекордное число пассажиров, приехавших в “Лужники” на метро, МЦК и наземном транспорте. Это около 200 тысяч человек.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что такого числа людей стадион не принимал со времен Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

“Мы полностью контролируем ситуацию, для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода”, – сказал Ликсутов.

В “Лужниках” 18 марта прошел митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Столичное МВД сообщило, что на самом стадионе собралось более 95 тысяч человек, еще 100 тысяч были рядом с ареной.



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