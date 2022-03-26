Путин объяснил критику России в мире «культурой отмены»

…и привел в пример Джоан Роулинг.

Президент Владимир Путин пожаловался на «культуру отмены» на Западе и сравнил критику РФ с попытками «отменить» Джоан Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере. Своими мыслями он поделился на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Не так давно "отменили" детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями млн экземпляров — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ», — пояснил Путин.

Президент уверен, что на Западе из концертных афиш «вымарывают» произведения русских композиторов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и запрещают книги русских писателей. Впрочем, конкретных примеров он приводить не стал. Путин лишь отметил, что подобные действия напоминают уничтожение «неугодной литературы» нацистами в Германии. «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», — считает глава государства.

Британская писательница Джоан Роулинг летом 2020 года написала большую статью, в которой сообщила, что переживает из-за растущего числа девушек, решившихся на трансгендерный переход. После этого ее раскритиковали ЛГБТ-активисты и даже актеры фильмов про Гарри Поттера, включая Дэниэла Рэдклиффа. Ранее Роулинг столкнулась с критикой из-за шутки про статью о «людях, которые менструируют». «Я уверена, где-то было слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите», — написала она в своем твиттере.

Год спустя Роулинг не пригласили участвовать в съемках специального эпизода HBO Max «Возвращение в Хогвартс» в честь 20-летия кинофраншизы о Гарри Поттере. The Hollywood Reporter связывал это с взглядами писательницы.

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